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Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Modacı evinde ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan modacı Bayram Taner Güzel (80), gelen kokular üzerine girilen evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan Güzel'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Modacı evinde ölü bulundu

Olay, Şehzadeler ilçesi 2'nci Anafartalar Mahallesi 1507 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Modacı Bayram Taner Güzel'e ait daireden çevreye yayılan ağır kokulardan rahatsız olan bina sakinleri, durumdan şüphelenerek Şehzadeler Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Evin 'çöp ev' olabileceği ihtimali üzerine belediye ekipleri, durumu hemen emniyet ve itfaiye birimlerine bildirdi.
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Modacı evinde ölü bulundu 1

İTFAİYE KAPIYI KIRARAK GİRDİ

İtfaiye ekipleri, savcılık izniyle dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler, içeride çöp yığınları beklerken, Güzel'in cesedi ile karşılaştı.
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Modacı evinde ölü bulundu 2

10 GÜN ÖNCE YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Sağlık ekibinin yaptığı ilk incelemede, vücut bütünlüğünün bozulması ve cesedinin kokması nedeniyle Bayram Taner Güzel'in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi. Güzel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Modacı evinde ölü bulundu 3
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Manisa
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