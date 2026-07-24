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Valorant Mobile, sadece bir ülkede 100 milyon oyuncuyu aştı! Küresel çıkış yolda mı?

Riot Games, Valorant Mobile’ın yalnızca Çin’de 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya ulaştığını açıkladı. 19 Ağustos 2025’te yalnızca Çin’de çıkan oyun, piyasaya sürülmesinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken bu eşiği geçti.

Valorant Mobile, sadece bir ülkede 100 milyon oyuncuyu aştı! Küresel çıkış yolda mı?
Enes Çırtlık

Valorant Mobile, Çin’de 100 milyon kayıtlı oyuncu sayısını geride bıraktı.

Riot Games’in açıkladığı bu gelişme, mobil oyunun birinci yıl dönümünden hemen önce geldi. Valorant Mobile, 19 Ağustos 2025’te yalnızca Çin’de piyasaya sürülmüştü.

İLK 24 SAATTE 170 BİN İNDİRMEYE ULAŞTI

Valorant Mobile, piyasaya sürülmesinin ardından ilk 24 saat içerisinde yaklaşık 170 bin indirmeye ulaştı.
Oyun aynı süre içinde yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde etti.

Riot Games, Mayıs 2026’da Valorant Mobile’ın küresel olarak piyasaya sürülmeden günlük 10 milyon aktif oyuncuyu aştığını da açıklamıştı.

TÜM EŞİKLER YALNIZCA ÇİN’DE AŞILDI

Valorant Mobile’ın ulaştığı bu oyuncu sayılarının tamamı yalnızca Çin pazarından geldi.
Oyun henüz Çin dışında kullanıma sunulmadı.

Valorant hayranları, özellikle PC oyuncularının Valorant Mobile’a özel paketleri görmesinin ardından küresel sürüme ilişkin bir açıklamayı bekliyor.

KÜRESEL ÇIKIŞ İÇİN YENİ İDDİA

Valorant Mobile’ın küresel olarak ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı.

Bununla birlikte bazı topluluk üyeleri, oyunun bu yılın ilerleyen dönemlerinde herkesin erişimine açılabileceği yönünde spekülasyon yapmaya başladı.

Bu değerlendirmelerin arkasında Tencent tarafından duyurulan yeni bir etkinlik bulunuyor.

İNGİLİZCE LOGO GAMESCOM ETKİNLİĞİNDE GÖSTERİLECEK

Tencent’in “Worlds of Play: The Game Art Exhibition” adlı etkinliği, 27-29 Ağustos tarihleri arasında Gamescom’da düzenlenecek.

Galeride yayıncının farklı oyunlarını kutlayan sanat çalışmaları ve etkileşimli sergiler yer alacak.
Valorant Mobile da etkinlikte yer alacak oyunlar listesine dahil edildi. Etkinlik kapsamında oyunun İngilizce logosu ilk kez gösterilecek.

Etkinliğin ağustos ayında düzenlenecek olması, Valorant Mobile’ın ilk çıkışının birinci yıl dönümünün hemen sonrasına denk gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Valorant Riot Games
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