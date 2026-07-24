HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çorum’da 20 bin 160 sentetik ecza hapının ele geçirildiği soruşturmayla ilgili gerçekleştirilen ikinci operasyonda bin 97 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çorum’da 20 bin 160 sentetik ecza hapının ele geçirildiği soruşturmayla ilgili gerçekleştirilen ikinci operasyonda bin 97 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İkinci operasyonda yakalanan 2 şüphelinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 3’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde naklinin ve satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tespiti yapılan şahıslara yönelik 10 Temmuz’da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 20 bin 160 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Devam eden soruşturma kapsamında konuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 97 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te hafif ticari araç yoldan çıktıSiirt’te hafif ticari araç yoldan çıktı
Gaziantep’te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı: O anlar kameradaGaziantep’te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı: O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.