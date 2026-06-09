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Bıçaklanarak öldürülmüştü! 15 yaşındaki Erdem yaralı halde kafeye sığınmış

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, olay sonrası kanlar içinde bir kafeye sığındığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre 18 yaşındaki C.C., yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.

Bıçaklanarak öldürülmüştü! 15 yaşındaki Erdem yaralı halde kafeye sığınmış 1

YARALI HALDE KAFEYE SIĞINDI

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin hemen sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşeti saniye saniye gözler önüne seren kayıtlarda; aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erdem Demir'in, karnını tutarak can havliyle müşterilerin bulunduğu bir kafeye koşup sığındığı anlar yer aldı.

Bıçaklanarak öldürülmüştü! 15 yaşındaki Erdem yaralı halde kafeye sığınmış 2

Görüntülerin devamında, Demir'in arkasından kafeye doğru gelen şüphelilerden C.C.'nin, kafenin önünde bulunan duyarlı vatandaşların araya girmesiyle engellenip uzaklaştırıldığı görüldü. Ayrıca güvenlik kamerası kayıtlarına, Demir'in arkadaşlarının olay sonrası panik halinde kafeye gelmesi ve içeride bulunan müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar da yansıdı.

Bıçaklanarak öldürülmüştü! 15 yaşındaki Erdem yaralı halde kafeye sığınmış 3

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay anında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdem Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Bıçaklanarak öldürülmüştü! 15 yaşındaki Erdem yaralı halde kafeye sığınmış 4

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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