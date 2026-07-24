Bakan Kurum duyurdu: Malatya’da konutlar ağustosta teslim edilecek! Dikkat çeken 'Ahbap' göndermesi

Yüzyılın Konut Projesi’nin ikinci aşamasındaki kura süreci Adıyaman’ın ardından Malatya’da devam etti. Bakan Murat Kurum’un katıldığı törende 8 bin 448 sosyal konutun yerleri belirlenirken Merkez Çarşı ile Duranlar Atıksu Arıtma Tesisi de hizmete açıldı.

MALATYA'DA 8 BİN 448 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi’nin ikinci aşaması kapsamında hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağının tespit edileceği konut belirleme kura süreci Adıyaman’ın ardından Malatya’da devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla “Malatya Merkez Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılış Töreni” düzenlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe başkanları ve vatandaşların katıldığı törende 8 bin 448 sosyal konutun kura çekimi yapıldı. Bakan Kurum, konuşmasının başında oy birliği ile ismini ‘İstanbul Pasajı Sokağı’na veren Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne teşekkür etti.

“KONUT ARZINI ARTTIRIYOR, KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRÜYORUZ”

Bakan Kurum, bir yandan Asrın İnşa Seferberliği kapsamında tamamlanan deprem konutlarıyla bir yandan da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başlatılan 500 bin sosyal konut hamlesiyle konut arzını arttırdıklarını söyledi. Bakan Kurum, “Asrın İnşası kapsamında deprem konutlarımızı teslim ederken bir söz vermiştik. ‘Konutlar bitti diye bizim deprem bölgesindeki işimiz bitmeyecek’ demiştik. ‘Biz hem afetin izlerini sileceğiz hem de şehirlerimizin geleceğini inşa etmeye talibiz’ demiştik. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 500 bin sosyal konut hamlesi de bu anlayışın en güçlü göstergesidir. Çok değil, bundan 6 ay önce yine Malatya'mızda bir araya gelmiş, hak sahibi kardeşlerimizin kuralarını çekmiştik. Bugün de yaklaşık 8 bin 450 hak sahibi kardeşimiz için konutlarımızın yer belirleme kuralarını çekiyor; yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz. Kurada evi çıkan vatandaşlarımıza da evlerini ağustos itibariyle teslim ediyoruz. Böylece konut arzını arttırıyor, vatandaşımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“GELSİNLER, BU İŞLER NASIL YAPILIRMIŞ GÖRSÜNLER”

Ana muhalefet partisine seslenen Bakan Kurum, “Öyle boş laflarla gündem peşinde koşmasınlar. Gelsinler, görsünler bu işler nasıl yapılırmış. İşte Malatya'da dar gelirli vatandaşlarımıza konutların kuraları çekilip hemen akabinde nasıl teslim edilirmiş gelsinler, görsünler. İş bilenin, kılıç kuşananın diyoruz. Rabbim tüm hemşerilerimize yeni yuvalarında sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin” diye konuştu.

MALATYA’DA 2 ÖNEMLİ PROJE DAHA HİZMETE GİRİYOR

Bakan Kurum, Malatya'nın geleceğine değer katacak iki önemli eseri daha hizmete alacaklarını kaydederek, “Duranlar Atıksu Arıtma Tesisi, Malatya'mızın doğasını koruyacak, su kaynaklarını daha verimli kullanacak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmamıza katkı sağlayacak. Bu eser, sadece bugünün değil, yarının Malatya'sına hizmet edecek stratejik bir çevre yatırımı olacak. Diğer taraftan, depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşımızı da yeniden ayağa kaldırıyoruz. Çünkü burası; Malatya'nın emeğidir, kültürüdür, alın teridir, asırlık hafızasıdır. Bugün yenilenen alanlarda esnaf kardeşlerimiz yeniden dükkanlarının kapısını huzurla açıyor, çarşımız yeniden hayat buluyor. Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir, çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışla Malatya'yı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ediyoruz. Bugüne kadar Bakanlığımız eliyle Malatya'mıza 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Halihazırda 310 milyar liralık yatırımımız olanca hızıyla devam ediyor” dedi.

“POLEMİK DEĞİL ESER ÜRETTİK, TARTIŞMADIK, KİMSEYLE GÜNDEME GELMEDİK”

Bakan Kurum, deprem bölgesine yardım bahanesiyle dolandırıcılık soruşturmasına yönelik de konuştu: Bugünlere kolay gelinmedi. Depremin o ilk günlerini bir hatırlayın. Acı büyüktü. Yük ağırdı. O karanlık günlerde ‘Devlet nerede?’ dediler. Milletin devletine olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile aziz milletin arasına girmek istediler. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz: Afet günü, algı günü değildir. Afet günü, dayanışma günüdür. Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık. Kara propagandaya boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Tartışmadık; kimseyle gündeme gelmedik. Hep hizmetin, eserin peşinden koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık. Diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle uğraştık. Hep sabrettik. Sadece işimize, eserlerimize odaklandık. Onlar ekranlardan ‘Devlet nerede?’ diye sordu. Biz onlara cevabımızı sahada milletimizle çalışarak verdik. Onlar ‘Bu enkazın altında kalacaklar’ diye hevesle bekledi. Biz yeni yuvalar için durmadan koştuk. Çünkü bizim için aslolan; verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı o en dar gününde yalnız bırakmamaktır.

“DEVLET SOSYAL MEDYADA ESTİRİLEN GEÇİCİ BİR RÜZGAR DEĞİLDİR”

Tüm algı operasyonlarına rağmen devletin kararlı iradesiyle 550 bin konutun tamamlanıp teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti: İşte o zor günlerde; devlet nedir, ne değildir herkese gösterdik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi, güçlü devlettir. Devlet, ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet, sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet, zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet, yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, milletine yuva olan çelik iradedir. Bugün gerçek, tüm çıplaklığıyla ortadadır. Kalıcı çözümü üreten devlettir. Şehirleri ayağa kaldıran, devlettir. Yüz binlerce güvenli yuva inşa eden, yine devlettir. İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu, gitti. Ama devletimizin inşa ettiği yuvalar, okullar, hastaneler dimdik ayakta. ‘20 yılda bitmez’ dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda teslim ettik. Onların yalanları boşa çıktı. Bizim sıcak yuvalarımız aziz milletimizi ağırlıyor. Bugün yükselen mahalleler şahidimizdir. Açılan iş yerleri, canlanan çarşılar şahidimizdir. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı, güvendi. Biz de bu güveni boşa asla çıkarmadık. Bu devlet yaptı. Bu millet başardı. Türkiye başardı.

VALİ YAVUZ: MALATYA'NIN YENİDEN AYAĞA KALKIŞINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz “Bugün yalnızca yeni konutların hak sahipleriyle buluşmasına şahitlik etmiyoruz. Aynı zamanda milletine verdiği sözü tutan güçlü devlet iradesine, sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden birine ve Malatya'nın yeniden ayağa kalkışına hep birlikte şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

TÜFENKCİ: DEVASA İŞLER YAPILDIĞINI HEP BERABER GÖRÜYORUZ

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise devletin 2 yılda büyük işler başardığının altını çizerek, “Bu işler görüldüğü gibi kolay değil. İrade gerekiyor, azim gerekiyor, çalışma gerekiyor, finans gerekiyor. Bunları bir araya getirmek gerekiyor. Detaylara indiğimizde devasa işler yapıldığını hep beraber görüyoruz. Hükümetimiz, sadece depremzedelerin yanında olmadı; sosyal konutlarla da Türkiye'nin önemli bir açığını giderme noktasında imkan yarattılar, irade ortaya koydular. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: İKİZCE’DEKİ KONUTLARIN BİR KISMI TESLİM, BİR KISMI TAMAMLANMA AŞAMASINDA

TOKİ Başkanı M. Levent Sungur da 500 bin sosyal konut çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, “Öncelikle deprem bölgesinden başlayarak inşaatları tamamlanma aşamasına gelen projelerin konut belirleme kuralarını çekmenin ve teslimlerine başlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Sayın Bakanımızın ve hak sahiplerinin huzurunda Malatya Merkez'de hak sahipliği kesinleşen 8 bin 448 vatandaşımızın konutu belirlenecektir. İkizce bölgesinde bir kısmı teslim, bir kısmı tamamlanma aşamasında olan bu konutlar; kaliteli, güvenli ve depremlere karşı dayanıklı olarak inşa edilmiştir” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER: MALATYA'MIZ HIZLI BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALKTI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, “Oluşturduğumuz sinerji ile Malatya'mız çok hızlı bir şekilde ayağa kalktı. Hakikaten bir destan yazıldı. Bir tarafta sizlerin yaptığı bu konutlarla, diğer taraftan altyapısıyla, ulaşım sistemleriyle geleceğin ulaşımını, sanayisini kuruyoruz. Geleceğin turizmiyle ilgili çalışmalarımız var. İnşallah Malatya geçmişte de bulunduğu konuma, ‘Doğunun Paris’i’ derlerdi Malatya'ya, hak ettiği yere gelecektir” ifadelerini kullandı.