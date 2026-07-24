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Gülistan Doku soruşturmasında Mehmet Aca tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında hemen her gün hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kritik bir isim daha tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında Mehmet Aca tutuklandı

Tunceli’de, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Gülistan’n SIM kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok’un patronu Mehmet Aca, çıkarıldığı mahkemede ‘Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu,’ ile ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Mehmet Aca, cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturmasında Mehmet Aca tutuklandı 1

SAYI 14'E YÜKSELDİ

Soruşturmada tutuklu sayısı 14’e yükselirken, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ve güvenlik korucusunun sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İHA'nın aktardığına göre; Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17’ye yükseldi. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
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