Tavandan sıva düştü: 5 kişilik aile tahliye edildi

Olay, Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin birinci katının mutfak tavanından sıva düştü.

İTFAİYE, AFAD VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yemek yapan aile şans eseri mutfakta olmaması faciayı önledi. Durumu fark eden 5 kişilik aile, hemen dışarı kaçarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonrasında alt ev üst katta yaşayan 5 kişilik aile, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine götürüldü. Ailede bulunan kişinin tekerlekli sandalyede olduğu da görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yaşananları anlatan ev sahibi Armağan Orman, "Mutfakta yemek pişiyordu, biz de içeride oturuyorduk. Birden bir gürültü oldu. Allah'tan kimse mutfakta yoktu" dedi.Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.