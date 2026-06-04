"Alo, arkadaşım kaçırıldı" dedi, canlı konumu paylaştı: Sarıyer'de iş yerine rehine baskını

ABD telefon kodlu numaradan arayıp arkadaşı H.Ö.'ye ulaşamadığını söyleyen şahıs, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. H.Ö.'nün bulunduğu iş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"ARKADAŞIM KAÇIRILDI"

Olay, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı H.Ö.‘ye saat 17.00’den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı, elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı.

YERİ CANLI KONUMDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, canlı konumun gösterdiği iş yerine gitti.

İş yerinde bulunan H.Ö.’yü kurtaran ekipler, H.Ö.’nün M.C.Y. ve U.G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiğini belirledi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ KURTARDI

İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili M.C.Y. ve U.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.C.Y. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.C.Y.’nin poliste daha önceden 3, U.G.’nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şikayetçi H.Ö.'nün de poliste suç kaydı olduğu bilgisi edinildi.