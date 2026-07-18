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Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı

Kaza, Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Trabzon da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı 1

KAZADA YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar S.K. (65) ile E.T. (45), ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon kaza
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