İçişleri Bakanı Çiftçi, Kocaeli'de Cihannüma Derneğinin etkinliğine katıldı

Çeşitli programlara katılmak için kentte bulunan Çiftçi, derneğin etkinliğinin gerçekleştirildiği Başiskele ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Diriliş Kampı Tesisleri'ne geldi.

Çiftçi, burada Cihannüma Derneği üyeleriyle sohbet etti, konuşma yaptı.

Bakan Çiftçi'ye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz ile Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah eşlik etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır