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Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, D-400 Karayolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzettin Y. (60) idaresindeki 07 NBA 15 plakalı otomobil, karayolunda karşıya geçmeye çalışan Yaşar Gören'e (54) çarptı.

Alanya da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti 1

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yaşar Gören, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alanya da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti 2

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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