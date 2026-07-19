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Sivas'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı Opel marka otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı Tofaş marka otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Sivas ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 1

SİVAS'TAKİ KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile Tofaş marka otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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