ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattı: İran, Irak'taki ABD konsolosluğuna saldırdı

ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin saldırıyı duyurmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu. İran medyası, Sirik kenti çevresinde ABD saldırılarının gerçekleştiğini duyurdu.

ABD İRAN'I VURDU, İRAN ABD KONSOLOSLUĞUNU HEDEF ALDI

Diğer yandan İran, Irak'ın Erbil kentinde yer alan ABD konsolosluğuna saldırı girişiminde bulundu. Aktarılan bilgilere göre Erbil'de bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldü. İran, önceki gün Irak'ın Süleymaniye ve Erbil kentlerinde yer alan ABD hedeflerini vurmuştu.