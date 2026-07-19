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ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattı: İran, Irak'taki ABD konsolosluğuna saldırdı

Ateşkesin bozulmasıyla yeniden başlayan ABD ile İran arasındaki savaş 8. gecede de devam ediyor. ABD ordusu İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. Sirik kenti çevresinin bombalandığı duyuruldu. İran ise Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğunu hedef aldı, bomba yüklü İHA düşürüldü.

ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattı: İran, Irak'taki ABD konsolosluğuna saldırdı
Mustafa Fidan

ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin saldırıyı duyurmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu. İran medyası, Sirik kenti çevresinde ABD saldırılarının gerçekleştiğini duyurdu.

ABD ordusu İran a yeni saldırı başlattı: İran, Irak taki ABD konsolosluğuna saldırdı 1

ABD İRAN'I VURDU, İRAN ABD KONSOLOSLUĞUNU HEDEF ALDI

Diğer yandan İran, Irak'ın Erbil kentinde yer alan ABD konsolosluğuna saldırı girişiminde bulundu. Aktarılan bilgilere göre Erbil'de bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldü. İran, önceki gün Irak'ın Süleymaniye ve Erbil kentlerinde yer alan ABD hedeflerini vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İran Irak abd
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