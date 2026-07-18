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Amsterdam'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Amsterdam'da Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanesinde tutulan ve sağlık durumunun ağırlaştığı bildirilen Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Dr. Husam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını ve Uluslararası Kızılhaçın kendisini ziyaret etmesini istedi.

Amsterdam'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Hollanda Kızılhaçının (Rode Kruis) Amsterdam'daki binası önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanesinde ağır işkenceye maruz kaldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Dr. Ebu Safiyye için Kızılhaç'ı harekete geçmeye çağırdı.

Göstericiler, "Jetten, ellerin kanlı", "İsrail'i boykot et", "Kırmızı çizgi nerede?" ve "Netanyahu Lahey'e" sloganları attı.

Erasmus Rotterdam Üniversitesi Hastanesi'nde kanser üzerine araştırmalar yürüten doktor Dana Adel Mustafa, burada yaptığı konuşmada, Dr. Ebu Safiyye'nin 3 ay süren ablukaya rağmen Kemal Advan Hastanesi'ni ve hastalarını terk etmediğini, bu süreçte kendi çocuğunun cenaze namazını kıldırıp defnettiğini söyledi.

Mustafa, Dr. Ebu Safiyye'nin avukatlarının aktardığına göre 40 kilo verdiğini belirterek, doktorun avukatlarına, "Beni son kez görüyorsunuz. Beni buraya öldürmeye getirdiler" dediğini aktardı.

Yalnızca doktorlar için değil, tüm sağlık çalışanları için orada olduklarını vurgulayan Mustafa, uluslararası insancıl hukuka göre sağlık çalışanları ile sağlık kuruluşlarının hedef alınamayacağını ve vurulamayacağını, ancak İsrail'in bu kuralların tamamını ihlal ettiğini söyledi.

Mustafa, başta Dr. Husam Ebu Safiyye olmak üzere tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması için Kızılhaç'ın harekete geçmesini istedi.

Konuşmacılar, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin çoğunun yargılanmaksızın hukuka aykırı şekilde alıkonulduğunu belirterek, bu hapishanelerin "hapishane değil, yok etme kampları" olduğunu ifade etti.

İsrail'in işlediği suçların normalleştirildiğini savunan konuşmacılar, hükümet, siyaset ve medya aracılığıyla insanların bu suçlara karşı duyarsızlaştırıldığını öne sürdü.

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen grup, Waterloo Meydanı'ndan Dam Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında çok sayıda kişi ıslık çalıp alkışlarla, yoldan geçen araçların sürücüleri de korna çalarak göstericilere destek verdi.

Cep telefonlarıyla Filistin destekçilerini görüntüleyen bazı kişiler, sözlü tacizde bulunarak göstericileri provoke etmeye çalıştı. Hollanda polisi, yürüyüş güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amsterdam
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