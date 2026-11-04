Köyün ortasından jeotermal su çıktı!

Köylüler büyük sevinç yaşarken Muhtar Varol Türkoğlu, 2 gün önce topraktan çıkan buharı fark ettiklerini ve kazıp kontrol ettiklerinde çıkan suyun el yaktığını anlatarak, "Suda, yoğun bir kükürt kokusu var. Jeotermal uzmanları çağırıp ölçüm yaptırdık. Suyun sıcaklığının 94 derece olduğunu belirlediler.

Gönen’de zaten dünyaca ünlü kaplıcalar var. Köyümüz de Gönen’e 6 kilometre mesafede. Bu suyun da kaplıcaların suyuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca karşıdaki köyde de aktif olarak kullanılan bir dağ ılıcası var. Ayrıca Yenice-Gönen Fay hattı, köyümüzün hemen üzerinden geçiyor. bu hatta sık sık yaşayan küçük çaplı depremler, termal suyun yatağını değiştirmiş olabilir. Detaylı inceleme ve rezerv ölçümlerinin ardından, yasal prosedürü de yerine getirip, suyu köy halkı için kullanabiliriz. Bu su, kaplıca tesisi kurularak çeşitli rahatsızların tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca, merkezi ısıtma sistemi kurularak, köylülerimizin ısınma ihtiyacı karşılayabilir. Bunun dışında, seracılıkta kullanılabilir. Bunu gerçekleştirebilirsek, köylüler için ekonomik refah sağlarız" dedi.