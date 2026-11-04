SON DAKİKA | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için istenen cezalar belli oldu

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Fon soruşturmasına ilişkin kamuoyuna yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında hapis cezası istenen iki gazeteciye yöneltilen suçlamaların ayrıntıları ortaya çıktı.

14 YIL 10 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Başsavcılık tarafından düzenlenen iddianamede, Ağırel ve Saymaz hakkında 5 yıl 2 aydan 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.

ŞABAN SEVİNÇ VE MUSTAFA BALCI HAKKINDA ÜÇ AYRI SUÇTAN HAPİS İSTEMİ

Öte yandan tutuklu gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame hazırlandı. Üç ayrı suçtan cezalandırılmaları istenen gazetecilerden Sevinç için 18 yıl 11 ay 15 güne, Balcı için ise 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.