İstanbul'da şiddetli sağanak başladı! Yollar göle döndü; trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da beklenen yağışlı hava dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlamıştı. AKOM bugün saat 16:00 ila 22:00 arası için uyarı verirken, İstanbul'da beklenen yağış başladı.

AKOM SAAT VEREREK UYARMIŞTI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, "Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinde (16:00-22:00) fırtına (40-60 km/s) ile birlikte etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, yağışların perşembe hafifleyeceği, cuma itibari ile bölgemizi terk edeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların hafta sonuna kadar (pazar) 12-14 derece aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor" denildi.

BAZI YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Saat 16:00 itibarıyla İstanbul'un birçok noktasında şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağışla birlikte bazı yollar sular altında kaldı.

İSTANBUL'U SAĞANAK VURDU, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle trafik yoğunluğu da artmaya başladı.

Özellikle ana arterlerde ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemlendi. İstanbul'da an itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine çıktı.