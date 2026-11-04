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İstanbul'da şiddetli sağanak başladı! Yollar göle döndü; trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Megakentin büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli yağış trafiği de olumsuz etkiledi. İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla beraber trafik yoğunluğu da artış göstermeye başladı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında birçok yolda yoğun trafik olduğu gözlemlendi. İşte tüm detaylar...

İstanbul'da şiddetli sağanak başladı! Yollar göle döndü; trafik yoğunluğu yaşanıyor
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da beklenen yağışlı hava dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlamıştı. AKOM bugün saat 16:00 ila 22:00 arası için uyarı verirken, İstanbul'da beklenen yağış başladı.

İstanbul da şiddetli sağanak başladı! Yollar göle döndü; trafik yoğunluğu yaşanıyor 1

AKOM SAAT VEREREK UYARMIŞTI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, "Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinde (16:00-22:00) fırtına (40-60 km/s) ile birlikte etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, yağışların perşembe hafifleyeceği, cuma itibari ile bölgemizi terk edeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların hafta sonuna kadar (pazar) 12-14 derece aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor" denildi.

İstanbul da şiddetli sağanak başladı! Yollar göle döndü; trafik yoğunluğu yaşanıyor 2

BAZI YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Saat 16:00 itibarıyla İstanbul'un birçok noktasında şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağışla birlikte bazı yollar sular altında kaldı.

İstanbul da şiddetli sağanak başladı! Yollar göle döndü; trafik yoğunluğu yaşanıyor 3

İSTANBUL'U SAĞANAK VURDU, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle trafik yoğunluğu da artmaya başladı.

İstanbul da şiddetli sağanak başladı! Yollar göle döndü; trafik yoğunluğu yaşanıyor 4

Özellikle ana arterlerde ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemlendi. İstanbul'da an itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul AKOM sağanak yağış
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