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Fransa'da büyük facianın eşiğinden dönüldü! Kan depolarına siber saldırı

Fransa'da sağlık sistemini hedef alan siber saldırı, büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmesine neden oldu. Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerine sızan bilgisayar korsanları, kan numunelerinin saklandığı soğutma sistemlerinin sıcaklık ayarlarını eksi 30 dereceden 110 dereceye yükseltecek şekilde değiştirdi. Gece vardiyasında görev yapan bir teknisyenin durumu fark etmesiyle olası bir sağlık krizinin önüne geçildi.

Fransa'da büyük facianın eşiğinden dönüldü! Kan depolarına siber saldırı
Sariye Nur Dönmez

Fransa'da sağlık altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırının hedefinde, kan numunelerinin muhafaza edildiği depolama sistemleri yer aldı. Fransız basınında yer alan bilgilere göre olay, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Bourgogne-Franche-Comté bölgesindeki tesislerde meydana geldi.

Bilgisayar korsanları, normal koşullarda eksi 30 santigrat derecede çalışan soğutma ünitelerine uzaktan müdahale ederek sıcaklık ayarlarını 110 dereceye ulaşacak şekilde yeniden programladı.

Fransa da büyük facianın eşiğinden dönüldü! Kan depolarına siber saldırı 1

GECE GÖREVLİ TEKNİSYEN FACİAYI ÖNLEDİ

Saldırı, gece vardiyasında çalışan bir teknisyenin soğutma sistemlerindeki olağan dışı sıcaklık değişimini fark etmesiyle ortaya çıktı.

Durumun erken tespit edilmesinin ardından sistemlere müdahale edilerek olası bir sağlık krizinin önüne geçildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, olayın zamanında fark edilmesi sayesinde operasyonel faaliyetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı.

Yetkililer, kan ürünlerinin güvenliğinin tehlikeye girmediğini ve hastaların tedavisinde kullanılmak üzere saklanan numunelerin zarar görmediğini bildirdi.

Fransa da büyük facianın eşiğinden dönüldü! Kan depolarına siber saldırı 2

KAN NUMUNELERİ VE PLAZMA TORBALARI RİSK ALTINDAYDI

Fransız Kan Kurumu Başkanı Frederic Pacoud, siber saldırının yol açabileceği sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kan ürünlerinin güvenliğinin ihlal edilmediğini belirten Pacoud, saldırının zamanında fark edilmemesi durumunda kan numuneleri ile plazma torbalarının kaybedilebileceğine dikkat çekti.

Saldırıdan etkilenme riski taşıyan materyaller arasında, kan nakillerine yönelik sağlık izleme sistemi kapsamında saklanan numunelerin de bulunduğu belirtildi.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, soğutma sistemlerine müdahale eden kişi veya grupların kimliği henüz tespit edilemedi.

Bilgisayar korsanlarının sistemlere hangi yöntemle erişim sağladığı ve saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirdiği konusunda da resmî bir açıklama yapılmadı.

Fransız yetkililerin saldırının kapsamını belirlemek ve olası güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla başlattığı incelemeler devam ediyor.

AVRUPA'DA BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

Fransa'daki kan depolarına yönelik siber saldırı, Avrupa'da internete bağlı soğutma sistemlerinin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Daha önce Fransa'daki bazı süpermarketlerin soğutma sistemleri de bilgisayar korsanlarının hedefi olmuştu. Söz konusu saldırılarda sıcaklık ayarlarının uzaktan değiştirilmesi nedeniyle gıda ürünlerinin zarar gördüğü bildirilmişti.

Son olay, özellikle sağlık alanında kullanılan dijital depolama ve soğutma sistemlerinin siber tehditlere karşı korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Fransa
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