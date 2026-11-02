Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Sony PlayStation 5 Gülümseten Kasım'a özel indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sony PlayStation 5 Gülümseten Kasım'a özel indirime girdi

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir dünyaya adım atmak, heyecanı ve eğlenceyi evinize taşımak bazen tek bir fırsatla mümkün olur. Uzun zamandır beklenen o an geldiğinde ise hızlı davranmak şart. Oyun tutkunlarını sevindirecek harika bir fırsatla karşınızdayız: Sony PlayStation 5 kısa süreliğine en dip fiyatıyla satışta! İşte detaylar...

Yeni nesil oyun konsolu Sony PlayStation 5; muhteşem grafik kalitesi, yüksek hızlı SSD'leri ve yenilikçi DualSense kontrolcüsü ile oyunseverlerin favorisi. Siz de oyun dünyasında yeni bir yolculuğa çıkmak isterseniz PS5 il tanışabilirsiniz. Bu içeriği okuyorsanız şanslısınız çünkü, uzun zamandır beklenen o fırsat sonunda geldi; PS5 indirime girdi. PS5 ile ilgili detaylar aşağıda, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimler burada!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu

Sony PlayStation 5 Gülümseten Kasım a özel indirime girdi 1

PlayStation 5 Slim Digital Edition, Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 5'in daha ince ve hafif bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Slim sürümü, aynı performansı sunarken daha kompakt bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Oyunseverlere üst düzey performans, estetik tasarım ve yenilikçi özellikler sunarak, modern oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyan PS5, dijital sürüm olması nedeniyle fiziksel medya kullanmayan oyuncular için idealdir.

Öne çıkan özellikleri

  • Daha ince ve hafif bir yapı ile gelen Slim versiyonu, estetik olarak modern bir görünüm sunar.
  • Hava akışını optimize eden geliştirilmiş soğutma sistemine sahiptir.
  • 825 GB SSD ile daha fazla oyun ve veri depolama kapasitesi bulunur.
  • Yüksek hızlı veri transferi sağlar, bu da oyunların daha hızlı yüklenmesine yardımcı olur.
  • 4K destekler, ultra yüksek çözünürlükte oyun deneyimi yaşamanıza imkan tanır. 120 FPS’ye kadar yüksek kare hızı, daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar. Ray tracing desteği ile daha gerçekçi grafikler elde edilir.
  • PS5 oyunları ile uyumlu olup, PS4 oyunları ile de geriye dönük uyumluluk sunar.
  • PlayStation Store üzerinden dijital oyunlar edinebilir, fiziksel medya desteği yoktur.
  • DualSense Kontrolcüsü bulunur.
  • Daha duygusal ve gerçekçi bir oyun deneyimi sunan, farklı yüzeyler ve durumlar için özel geri bildirimler sağlayan Haptic Geri Bildirim teknolojisine sahiptir.
  • Adaptive Trigger sayesinde oyun içi eylemlere göre direnci değişen tetik tuşları, oyuncuya daha etkileşimli bir deneyim sağlar. Örneğin, bir okçuluk oyununda ok atarken tetik tuşunun direnci artabilir.
  • DualSense kontrolcüsü, dahili mikrofon ve hoparlör ile sesli iletişim gereksinimlerinizi karşılar. Ayrıca oyun içi ses efektlerini daha derin hissetmenizi sağlar.
  • Uzun süreli oyun oturumları için konfor sağlamak üzere tasarlanmış, elde rahatça tutulabilen bir yapıya sahiptir.
  • USB-C bağlantısı ile hızlı şarj olur. Kablosuz bağlantı ile konsola bağlanabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet güzel paketlenmiş bir şekilde geldi, ürünler gayet sıfırdı ve sorunsuz bir şekilde kurulum yapıp çalıştırdık. Çocuklarım çok sevdi, teşekkürler."
  • "Açıkçası ithalatçı garantili ürün almaktan çekiniyordum ancak fiyatının uygunluğu sebebiyle riski aldım. Sonuç olarak ürünüm kapalı kutu olarak jelatinli bir şekilde geldi. Kutuda herhangi bir deformasyon yoktu. Kurdum çalıştırdım şu an için oynuyorum herhangi bir aksi durum da yaşamadım. Bu vesileyle satın aldığım kahraman konsola teşekkürü borç bilirim."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gülümseten Kasım başladı! İşte en çok aranan markalar...

Gülümseten Kasım başladı! İşte en çok aranan markalar...

 Şık ve rahatlık bir arada: Camper ayakkabıda büyük fırsat var

Şık ve rahatlık bir arada: Camper ayakkabıda büyük fırsat var

 Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

 Kesintisiz temizlik: Dyson V10 Kablosuz Süpürge indirimde

Kesintisiz temizlik: Dyson V10 Kablosuz Süpürge indirimde

 Star Trek tutkunlarına özel LEGO Enterprise set fırsatı

Star Trek tutkunlarına özel LEGO Enterprise set fırsatı

 Tek cihazda onlarca çözüm: Ninja pişirici indirime girdi

Tek cihazda onlarca çözüm: Ninja pişirici indirime girdi

 Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Sony PS5
İş birliği İçerikleri
Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

ŞOK'a buharlı temizlik makinesi geliyor! 31 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a buharlı temizlik makinesi geliyor! 31 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Gerçek espresso keyfi: Bialetti Venus moka pot indirimde

Gerçek espresso keyfi: Bialetti Venus moka pot indirimde

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

CAMPER botta Gülümseten Kasım'a özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta Gülümseten Kasım'a özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta Gülümseten Kasım'a özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta Gülümseten Kasım'a özel fiyatı kaçırmayın!

Gülümseten Kasım başladı! İşte en çok aranan markalar...

Gülümseten Kasım başladı! İşte en çok aranan markalar...

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

Evinize renk katacak Philips Hue lambada kaçırılmayacak fırsat!

Evinize renk katacak Philips Hue lambada kaçırılmayacak fırsat!

Şık ve rahatlık bir arada: Camper ayakkabıda büyük fırsat var

Şık ve rahatlık bir arada: Camper ayakkabıda büyük fırsat var

Tek cihazda onlarca çözüm: Ninja pişirici indirime girdi

Tek cihazda onlarca çözüm: Ninja pişirici indirime girdi

Tek cihazda onlarca çözüm: Ninja pişirici indirime girdi

Tek cihazda onlarca çözüm: Ninja pişirici indirime girdi

A101'e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu

A101'e Columbia ayakkabı​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Erkeklerin favorisi Christian Dior Sauvage parfüm indirimde!

Erkeklerin favorisi Christian Dior Sauvage parfüm indirimde!

Camper Beetle ayakkabıda beklenen fırsat geldi!

Camper Beetle ayakkabıda beklenen fırsat geldi!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

ŞOK'a buharlı temizlik makinesi geliyor! 31 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a buharlı temizlik makinesi geliyor! 31 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Gerçek espresso keyfi: Bialetti Venus moka pot indirimde

Gerçek espresso keyfi: Bialetti Venus moka pot indirimde

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

CAMPER botta Gülümseten Kasım'a özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta Gülümseten Kasım'a özel fiyatı kaçırmayın!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Katlanabilir telefonda yeni dönem! Samsung W27 tanıtıldı

Bu telefonun tasarımı bir başka! İlk kez tanıtıldı

Trump, Binance'e yönelik siber saldırıyı incelediklerini bildirdi

Binance'e yönelik siber saldırı Trump'ın merceğinde

T3 Vakfı Özbekistan'da "Bilim Taşkent Merkezi"ni hizmete açtı

T3 Vakfı Özbekistan'da "Bilim Taşkent Merkezi"ni hizmete açtı

Apple eksosistemine fırsatlı geçiş: iPhone 17'de indirim başladı

Yüksek depolama alanı ve şık tasarım: iPhone 17'de özel fiyat

Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink'in şartlarını ihlal etmekle suçladı

Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink'in şartlarını ihlal etmekle suçladı

ABD'de mahkeme, kullanıcıları gizlilik konusunda yanılttığı için Meta'ya 25 milyar dolar ceza verdi

O ülkede Meta'ya 25 milyar dolarlık tarihi ceza!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.