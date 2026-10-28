Bilim kurgu efsanesini yeniden yaratın: LEGO Star Trek Enterprise Seti indirimde

Star Trek evrenini ve detaylı Lego setlerini sevenler buraya! Star Trek U.S.S. Enterprise modeli için cazip bir fiyat fırsatı başladı. Hem yapım süreciyle hem de bittiğinde sergileme duruşuyla fark yaratan bu setin detayları içerikte!

LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise Model Yapım Seti (3600 Parça)

LEGO Star Trek U.S.S. Enterprise, ikonik gövde yapısı, detaylı köprü tasarımı ve setle birlikte gelen mürettebat figürleriyle öne çıkıyor. Sağlam parçaları ve özel stant aparatı sayesinde ev veya ofis ortamında kolayca sergilenebilir olan devasa set, ayrılabilir çanak bölümü, detaylandırılmış ana köprü, warp motorları ve mürettebat figürleriyle serinin ikonik gemisini birebir ölçeklendiriyor. Kaptan Picard ve ikonik mürettebat minifigürlerinin de yer aldığı model, mühendislik detayları ve ölçekli tasarımıyla sergileme değerini en üst seviyeye çıkarıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu oldukça harika bir set; Star Trek hayranlarına ve Lego hayranlarına kesinlikle tavsiye ederim."

"Harika bir set; şimdiye kadar satın aldığım en büyük setti. Oldukça sağlam bir kutu içinde, çok iyi paketlenmişti. Tamamlamam yaklaşık 15 saat sürdü (hepsini tek seferde yapmadım). Bittiğinde ise içimde büyük bir boşluk hissettim. Talimatları takip etmek kolaydı ve gemi tek kelimeyle muhteşem görünüyor."

Bu içerik 28 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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