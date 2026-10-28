Kadıköy'de 3 mahallede yıkılma riski bulunan 6 yapının tahliyesine karar verildi

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada, Zühtüpaşa, Eğitim ve Rasimpaşa mahallelerindeki 6 yapının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında düzenlenen teknik raporlar doğrultusunda, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunduğu, bu gerekçeyle tebligat kararı beklenmeksizin ivedilikle vatandaşların tahliyesinin başlatıldığı belirtildi.

Tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine kurumca geçici konaklama desteği sağlanacağı aktarılan açıklamada, Zühtüpaşa Mahallesi'nde dere yatağındaki 33, 41 ve 53 yıllık üç yapının sel ve su baskını riski nedeniyle incelendiği ifade edildi.

Açıklamada, yapılan ön incelemelerde, yapıların taşıyıcı sistemlerinde korozyon, beton ve donatı kesitlerinde azalma ve derin çatlakların tespit edildiği vurgulanarak, "Bu bulgular, yapıların statik güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını ortaya koymuştur. Söz konusu yapıların, aynı kanunun 39. maddesi kapsamında yıkılma tehlikesi arz eden yapılar niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 27 Ekim 2026 tarihli, sel ve su baskını riski altındaki yapılara yönelik tedbir ve işlemleri konu alan yazısı doğrultusunda, tahliye ve yıkım süreçlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların can güvenliğini sağlamanın temel öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarının, özellikle dere yatağında bulunan yapılar açısından ciddi risk oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, olası deprem veya başka bir afet yaşanmadan önce yıkılma tehlikesi arz eden yapıların tahliye ve yıkım süreçlerinin mevzuat çerçevesinde tamamlanmasının büyük önem taşıdığı, Kadıköy Belediyesi olarak can güvenliğini esas alan çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde ve mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, Kadıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki söz konusu binalardan tahliye kararı verilen bazı vatandaşlarla görüşerek, vatandaşların yardım taleplerini not aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır