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Bölgede gerilim tırmanıyor! Husiler: "Suudi Arabistan'da bakanlık binası ile bir havalimanını vurduk"

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler, Riyad'daki Savunma Bakanlığını balistik füzeyle, Abha Uluslararası Havalimanı'nı ise insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını öne sürdü.

Bölgede gerilim tırmanıyor! Husiler: "Suudi Arabistan'da bakanlık binası ile bir havalimanını vurduk"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını ifade etti.

Seri, saldırının doğrudan isabetle sonuçlandığını ileri sürerek, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Bölgede gerilim tırmanıyor! Husiler: "Suudi Arabistan da bakanlık binası ile bir havalimanını vurduk" 1

PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

Daha önce görgü tanıkları, erken uyarı sistemlerinin devreye alınması ve tehlike uyarısı sonrası Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve 4 ayrı patlama sesi duyulduğunu belirtmişti.

Bölgede gerilim tırmanıyor! Husiler: "Suudi Arabistan da bakanlık binası ile bir havalimanını vurduk" 2
Seri, daha sonra yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'nın da İHA ile hedef alındığını belirterek, saldırının isabetli olduğunu ve havalimanındaki hava trafiğinin aksamasına yol açtığını ileri sürdü.

Bölgede gerilim tırmanıyor! Husiler: "Suudi Arabistan da bakanlık binası ile bir havalimanını vurduk" 3

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Bölgede gerilim tırmanıyor! Husiler: "Suudi Arabistan da bakanlık binası ile bir havalimanını vurduk" 4
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Husiler
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