Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Birleşmiş Milletlerin yeni genel sekreterini belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni genel sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

Macron da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır