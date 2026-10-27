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Sadettin Saran adliyeye geldi, yeni imajıyla dikkat çekti

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması için Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Saran'ın yeni imajı da dikkat çekti.

Sadettin Saran adliyeye geldi, yeni imajıyla dikkat çekti

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkacak.

ADLİYEYE GELDİ

Sadettin Saran, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması için Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Sadettin Saran adliyeye geldi, yeni imajıyla dikkat çekti 1

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Bıyık bıraktığı görülen Saran'ın yeni imajı dikkat çekti.

Sadettin Saran adliyeye geldi, yeni imajıyla dikkat çekti 2

NE OLMUŞTU?

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi ve iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda saç örneğinde kokain tespit edildiği, kan, idrar ve tırnak örneklerinin ise negatif sonuç verdiği bildirilmişti.

Söz konusu raporun ardından hakkındaki iddiaları reddeden Saran, bağımsız bir laboratuvarda yeniden uyuşturucu testi yaptırmış, test sonuçlarının negatif çıktığı yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma dosyasında Adli Tıp Kurumu raporu dışında başka bir rapor bulunmadığını açıklamıştı.

Saran, saç örneğindeki pozitif sonucun uyuşturucu kullanımından kaynaklanmadığını savunarak, Fenerbahçe başkanlık seçimi sürecinde yaşadığı stres nedeniyle kullandığı bazı sakinleştirici ilaçlara dikkat çekmişti.

Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan ve hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanan Saran, 27 Ekim 2026'da davanın ilk duruşması için hâkim karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Saran ve aynı davada yargılanan Ela Rümeysa Cebeci hakkında ayrı ayrı en az 10 yıl hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Sadettin Saran
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