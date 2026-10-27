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Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başladı. Ameliyat ve çeşitli tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza, artık e-Nabız üzerinden elektronik ortamda da verilebilecek. İşte yeni uygulamanın ayrıntıları…

Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Hastanelerde tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan alınan bilgilendirilmiş rıza sürecinde yeni bir döneme geçiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte vatandaşlar, kendilerine sunulan rıza formlarını e-Nabız üzerinden inceleyerek elektronik ortamda onay verebilecek. Düzenleme kapsamında, cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık doğrulama koduyla da işlem yapılabilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞME ARTIYOR

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında hazırlanan 'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu. Yeni düzenlemeyle bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesapları üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek. İşlem öncesinde hastanın ve bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.

KISA MESAJLA DOĞRULAMA YÖNTEMİYLE RIZA VERİLEBİLECEK

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek. Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınacak. Bu süreçte hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.

Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız dan yapabilecek 1

ELEKTRONİK RIZA KAYITLARI E-NABIZ'DAN GÖRÜLEBİLECEK

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak e-Nabız üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. Böylece vatandaşlar, elektronik ortamda verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara e-Nabız hesaplarından ulaşabilecek. Düzenleme kapsamında, hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.

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e nabız hastane ameliyat imza
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