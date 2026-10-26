Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünyanın gidişatı, ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye için önümüzdeki dönemde daha önemli hale geleceğini gösteriyor. Türkiye olarak yayılmacı emellerle coğrafyamızdaki ateşe benzin dökenlerin karşısında tüm imkanlarımızla bu ateşi söndürmek, acıları dindirmek, akan kanı durdurmak için samimiyetle mücadele ediyoruz. Bölgemizde istikrarsızlığın arttığı, yeni gerilim alanlarının baş gösterdiği bir dönemde hükümet olarak ülkemizi istikrar ve kalkınma yörüngesinde tutmaya devam ediyoruz."

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 13. ZİRVESİ

"Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz"

"TÜRKİYE BÖLGESİNİN HUZUR ADASI OLAN BİR ÜLKEDİR"

"Biz huzura, refaha, güvenliğe giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiğine inanıyoruz. Coğrafyamızın tamamında ihtilafları azaltmanın, ittifakları büyütmenin samimi çabası içindeyiz. Türkiye olarak ne Libya'da ne de bir başka İslam beldesinde artık ayrılık, gayrılık görmek istemiyoruz. İnşallah bu arzumuz Libya'da da kuvveden fiile geçecektir. Libya mutabakatı büyük bir adım. Bu adımla iki ülkenin hakları garanti altına alındı. Biz Doğu Akdeniz'de tabiricaizse birilerine gol atmanın peşinde değiliz. Sadece deniz yetki alanı hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz. Libya ile mutabakatın onaylanması sonrası AB başta olmak üzere verilen tepkilerin meşru gerekçesi yoktur. AB başta olmak üzere tüm aktörlerden yapıcı iradeyi sergilemeyi bekliyoruz. Agresif söylemlerin kimseye faydası olmaz, Türkiye bunlara göre harita belirleyen bir ülke değildir. Türkiye olarak ne Libya’da ne başka bir İslam beldesinde artık ayrılık gayrılık görmek istemiyoruz. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamaya çalışanlara, ülkemiz ile Libya'nın ortak iradesine saygı gösterilmesini beklediğimizi tekrar hatırlatıyorum. Siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır. Ucunda bedel ödemek dahi olsa Türkiye, Türk milleti için doğru, hayırlı olanı yapmakta asla tereddüt göstermeyiz. Mutabakat dolayısıyla bizi kıyasıya eleştiren, 'Libya'da ne işimiz var' diyen siyasetçilerin bugün hakkımızı teslim eder noktaya gelmelerini Türk dış politikası, Türk siyasetinin geleceği adına kıymetli buluyorum. Türkiye, her karışında sulh-u sükunun hakim olduğu bir ülkedir. Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir. Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir"

"2027 BÜTÇESİNDE EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU İYİLEŞTİRECEK MALİ İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ"

"Toplumsal refahı ve sosyal adaleti merkeze alarak hazırladığımız 2027 yılı bütçesiyle ülkemizin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini artıracak, ekonomimizi dış şoklara daha dayanıklı hale getireceğiz. Sevgili vatandaşlarım, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifimizi geçen hafta Gazi Meclisimizin takdirine sunduk. Gideri 27 trilyon 276 milyar lira geliri 23 trilyon 408 milyar lira olarak hesaplıyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukları farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM’nin de takdiriyle sene sonunda hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."