1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimde "Öğrenci Listesi" karşısında yenilgiyi kabul etti.

12 YILLIK İKTİDAR SONA ERDİ

Sırbistan'da 2014'te başbakanlık görevine gelen ve 12 yıldır iktidarda olan Vucic, dün yapılan erken genel seçimde mağlubiyeti kabul ederek Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu.

Seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu öne süren Vucic, bundan sonraki süreçte muhalefet olarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Sırbistan'ın önemli siyasi isimlerinden olan Vucic, 2017 ve 2022'de iki kez üst üste cumhurbaşkanı seçildikten sonra, bu seçim için cumhurbaşkanlığından istifa edip başbakan adayı oldu.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Vucic'in açıklamasının ardından "Öğrenci Listesi"nin seçim merkezinde kutlamalar gerçekleştirildi.

1 KASIM 2024'TEKİ KAZA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024'te tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık iki yıldır süren öğrenci protestoları Vucic ve hükümeti üzerinde baskıyı artırdı.

Novi Sad'daki kaza sonrası "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" sloganıyla erken genel seçime katılan öğrenci hareketi, dünkü seçimde zaferini ilan etti.

GELENEKSEK YAPIDAN FARKLILAR

Öğrenci Listesi adına zafer konuşması yapan akademisyen Radomir Saicic, oy kullanan herkese teşekkür ederek, geleceği inşa etmeye başlayacaklarını belirtti.

Geleneksel parti yapısından farklı olan öğrenci hareketinin hükümet kurma sürecini nasıl ilerleteceği ise merak konusu oldu.

Öğrenciler, geleneksel muhalefet partilerinden bağımsız bir siyasi oluşum kurarak üniversitelerdeki toplantılarda belirlenen adaylarla seçime katılma kararı aldı. Doğrudan aday olmak yerine farklı toplumsal kesimlerden destekledikleri isimlerin parlamentoya girmesini hedeflediler.

SON MİTİNGE 150 BİN KİŞİ KATILDI

Eylül ayında seçim kuruluna sunulan Öğrenci Listesi için yaklaşık 70 bin imza toplandı. Hareketin vaatleri arasında yolsuzlukla mücadele, kamu kurumlarının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve demokratik reformlar yer aldı.

Seçim öncesinde, 22 Ekim'de Belgrad'da düzenlenen son büyük mitinge bağımsız kalabalık tahminlerine göre yaklaşık 150 bin kişi katıldı. Farklı kentlerden yürüyerek başkente ulaşan öğrenciler, Sırp bayrakları ve “Öğrenciler Kazanıyor” sloganlarıyla iktidar değişimi çağrısı yaptı.

İSRAİL'LE YAKIN İLİŞKİSİ DE KURTARAMADI

Öte yandan, Sırbistan'da 12 yıl iktidarda kalan Vucic, İsrail ile yakın ilişkileriyle de dikkat çeken liderlerden birisiydi.

Ülkesinin İsrail ile ortaklaşa savaş dronları üreteceğini söyleyen Vucic, ülkesinin askeri kapasitesini güçlendirmek amacıyla İsrail yapımı insansız hava araçlarına (İHA) yönelik yeni bir montaj fabrikasının açılışını da gerçekleştirdi.

Vucic ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için de "dostum" ifadesini kullandı.

ÜLKE SANDIKLARA AKIN ETTİ

Sırbistan'daki Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi (CeSID), resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 56'sının sayıldığını belirtti. Öğrenci Listesi oyların yüzde 52'sini alırken, SNS liderliğindeki Vucic'in listesi ise oyların yüzde 39'unu aldı.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı. Ülke medyası ise katılım oranının rekor seviyeye ulaşabileceğini, en son 2023 seçimlerinde bu oranın yüzde 58 olduğunu belirtti.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ŞİDDET OLAYLARI

Sırbistan'da dün gün boyu devam eden erken genel seçimde bazı sandık yerlerinde şiddet olayları da yaşandı.

Sırbistan medyası, oy kullanılan bazı merkezlerde maskeli grupların sandık merkezlerinden çıkan vatandaşlara şiddet uyguladığını, sopalarla saldırdıklarını aktardı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Lazarevac'ta yaşanan şiddet olayında 2 polisin yaralandığı, birkaç kişinin polise taş ve tehlikeli maddeler fırlattığı ifade edildi.

Bazı yerlerde ise usulsüzlükler tespit edildiği ileri sürülürken, oy pusulalarının fotoğraflandığı, çoklu oy kullanımını önlemesi gereken sistemlerin doğru kullanılmadığı yönünde iddialar da paylaşıldı.

Öte yandan, başkent Belgrad sokaklarında sandıkların kapanma saatine yakın çok sayıda zırhlı polis aracı gözlemlenirken, yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır