Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Sırbistan'da tanınmış bir iş insanı olan Miodrag Mića Sovtić'in bir kadına fiziksel saldırıda bulunmasının ardından büyük bir olay yaşandı.
Görüntülerde Sovtic'in yanında çocuğu bulunan bir anneyi, yaşanan siyasi tartışma sonrası acımasızca tokatladı.
Yoldan geçenler ve yakındaki vatandaşlar saldırıya uğrayan kadını hemen savunmaya geçti ve çatışma kavgaya dönüştü.
Sovtic ve etrafındaki korumalar kadına savunan kişiler tarafından dövüldü.
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