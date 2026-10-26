Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Sırbistan'da tanınmış bir iş insanı olan Miodrag Mića Sovtić'in bir kadına fiziksel saldırıda bulunmasının ardından büyük bir olay yaşandı.

KADINA ACIMASIZCA TOKAT ATTI

Görüntülerde Sovtic'in yanında çocuğu bulunan bir anneyi, yaşanan siyasi tartışma sonrası acımasızca tokatladı.

Yoldan geçenler ve yakındaki vatandaşlar saldırıya uğrayan kadını hemen savunmaya geçti ve çatışma kavgaya dönüştü.

KORUMALARIYLA BİRLİKTE DÖVÜLDÜ

Sovtic ve etrafındaki korumalar kadına savunan kişiler tarafından dövüldü.