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Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi

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Doğukan Akbayır

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşanan bir olayda bir dönem siyasetle de uğraşan iş insanı Miodrag Sovtic, yanında çocuğu bulunan bir kadınla yaşadığı siyasi tartışma sonucu kadına tokat attı. Etraftakiler ise kadının tokatlanmasının ardından Sovtic ve korumlarına meydan dayağı attı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Sırbistan'da tanınmış bir iş insanı olan Miodrag Mića Sovtić'in bir kadına fiziksel saldırıda bulunmasının ardından büyük bir olay yaşandı.

Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi 1

KADINA ACIMASIZCA TOKAT ATTI

Görüntülerde Sovtic'in yanında çocuğu bulunan bir anneyi, yaşanan siyasi tartışma sonrası acımasızca tokatladı.

Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi 2

Yoldan geçenler ve yakındaki vatandaşlar saldırıya uğrayan kadını hemen savunmaya geçti ve çatışma kavgaya dönüştü.

Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi 3

KORUMALARIYLA BİRLİKTE DÖVÜLDÜ

Sovtic ve etrafındaki korumalar kadına savunan kişiler tarafından dövüldü.

Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi 4

Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi 5

Bir ülke bunu konuşuyor! Ünlü iş insanı yanında çocuğu bulunan bir kadını tokatladı: Sonrasında meydan dayağı yedi 6

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan dayak
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