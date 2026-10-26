Kağıthane’de kuş uçurtulmadı! Denetime Selami Yıldız da katıldı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Denetim sırasında durdurulan araçlarda arama yapıldı. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti.

YILDIZ ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ, ESNAFLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktasında denetim için durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, aileleriyle yolculuk yapan çocuklarla da ilgilendi. Yıldız, araçlarda bulunan çocuklara hediyeler verdi. Hamidiye Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Yıldız, iş yerlerini gezdi ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği iş yerlerinde esnafla çay içip sohbet eden Yıldız, kendisine iletilen sorunları dinledi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız "Bu akşam da Kağıthane’deyiz. İstanbul’un huzuru sadece güvenlik tedbirleriyle değil, sahada kararlılıkla yapılan tedbirlerimizle ve vatandaşın bize duyduğu güvenle güçlenir. İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır." diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır