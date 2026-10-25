ABD duyurdu: Riyad Büyükelçiliği personeline 'ülkeyi terk edin' talimatı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, güvenlik gerekçeleriyle Suudi Arabistan'daki zorunlu olmayan personel ve ailelerinin ülkeyi terk etmesini istedi.

Elçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki elçilik personeline ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yaptı.

Ülkeyi terk etme kararının geçen cuma gününden itibaren yürürlükte olduğu belirtilen açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı düzenledikleri saldırılarda sivil havalimanları ve hassas altyapıyı hedef aldığı, saldırılarda sivillerin öldüğünü ve havayolculuklarında büyük sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

"SALDIRILAR ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TIRMANABİLİR"

Açıklamada, çok hızlı bir şekilde tırmanma ihtimali olan saldırıların başka yerlere de yayılma olasılığının bulunduğuna dikkat çekildi.

Büyükelçilik açıklamasında, son füze ve İHA saldırılarının ardından Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti personelinin ülke içindeki herhangi bir havalimanını kullanabilmesi için misyon şefinden özel izin alması gerektiği vurgulandı.

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın iç hat ve bazı dış hat uçuşlarına kısmen yeniden başladığı, bazı Riyad seferlerinin ise El Kasim'deki Prens Naif Havalimanı'ndan yapıldığı duyurulan açıklamada, Cidde ve Dammam havalimanlarının gecikme ve iptallerle faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Elçilik, Amerikan vatandaşlarından, olası yeni saldırılara ve hava sahası kapanma riskine karşı havalimanlarında azami dikkat göstermelerini ve yola çıkmadan önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden teyit etmelerini istedi.

HUSİLER: "3 KENTİ HEDEF ALDIK"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştiğini iddia etti.

İkinci saldırının ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt vilayetine yönelik olduğunu belirten Seri, Kral Halid Hava Üssü'nde bulunan uçak hangarları, mühimmat depoları, insansız hava aracı kontrol merkezleri ve diğer tesisleri hedef aldıklarını kaydetti.

Üçüncü operasyonun ise güneybatıdaki Cizan'a yönelik düzenlendiğini öne süren Seri, saldırının Sınır Muhafızları Deniz Üssü'nü hedef aldığını, can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını iddia etti.

Seri, saldırılara ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Sözcü Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Söz konusu havalimanının "güvenli olmadığını" ileri süren Seri, Suudi topraklarının derinliklerinde operasyonlarına devam edeceklerine dikkati çekti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, bugün daha önce yaptığı bir açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt ve Ehad Rafide kentlerini iki balistik füzeyle hedef aldığını, saldırının engellenmesi sürecinde düşen şarapnel parçalarının 2 kişiyi yaraladığını bildirmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır