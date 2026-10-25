HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD duyurdu: Riyad Büyükelçiliği personeline 'ülkeyi terk edin' talimatı

Husulerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden tahliye kararı geldi. Elçilik, güvenlik gerekçeleriyle Suudi Arabistan'daki zorunlu olmayan personel ve ailelerinin ülkeyi terk etmesini istedi. Diğer yandan, Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da üç kenti hedef aldıklarını iddia etti.

ABD duyurdu: Riyad Büyükelçiliği personeline 'ülkeyi terk edin' talimatı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, güvenlik gerekçeleriyle Suudi Arabistan'daki zorunlu olmayan personel ve ailelerinin ülkeyi terk etmesini istedi.
Elçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki elçilik personeline ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yaptı.

Ülkeyi terk etme kararının geçen cuma gününden itibaren yürürlükte olduğu belirtilen açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı düzenledikleri saldırılarda sivil havalimanları ve hassas altyapıyı hedef aldığı, saldırılarda sivillerin öldüğünü ve havayolculuklarında büyük sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

ABD duyurdu: Riyad Büyükelçiliği personeline ülkeyi terk edin talimatı 1

"SALDIRILAR ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TIRMANABİLİR"

Açıklamada, çok hızlı bir şekilde tırmanma ihtimali olan saldırıların başka yerlere de yayılma olasılığının bulunduğuna dikkat çekildi.

Büyükelçilik açıklamasında, son füze ve İHA saldırılarının ardından Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti personelinin ülke içindeki herhangi bir havalimanını kullanabilmesi için misyon şefinden özel izin alması gerektiği vurgulandı.

ABD duyurdu: Riyad Büyükelçiliği personeline ülkeyi terk edin talimatı 2

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın iç hat ve bazı dış hat uçuşlarına kısmen yeniden başladığı, bazı Riyad seferlerinin ise El Kasim'deki Prens Naif Havalimanı'ndan yapıldığı duyurulan açıklamada, Cidde ve Dammam havalimanlarının gecikme ve iptallerle faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

ABD duyurdu: Riyad Büyükelçiliği personeline ülkeyi terk edin talimatı 3

Açıklamada, Elçilik, Amerikan vatandaşlarından, olası yeni saldırılara ve hava sahası kapanma riskine karşı havalimanlarında azami dikkat göstermelerini ve yola çıkmadan önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden teyit etmelerini istedi.

HUSİLER: "3 KENTİ HEDEF ALDIK"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştiğini iddia etti.

İkinci saldırının ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt vilayetine yönelik olduğunu belirten Seri, Kral Halid Hava Üssü'nde bulunan uçak hangarları, mühimmat depoları, insansız hava aracı kontrol merkezleri ve diğer tesisleri hedef aldıklarını kaydetti.

ABD duyurdu: Riyad Büyükelçiliği personeline ülkeyi terk edin talimatı 4

Üçüncü operasyonun ise güneybatıdaki Cizan'a yönelik düzenlendiğini öne süren Seri, saldırının Sınır Muhafızları Deniz Üssü'nü hedef aldığını, can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını iddia etti.

Seri, saldırılara ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Sözcü Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Söz konusu havalimanının "güvenli olmadığını" ileri süren Seri, Suudi topraklarının derinliklerinde operasyonlarına devam edeceklerine dikkati çekti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, bugün daha önce yaptığı bir açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt ve Ehad Rafide kentlerini iki balistik füzeyle hedef aldığını, saldırının engellenmesi sürecinde düşen şarapnel parçalarının 2 kişiyi yaraladığını bildirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CENTCOM Komutanı Cooper, Hürmüz Boğazı üzerinden helikopterle uçuş gerçekleştirdiCENTCOM Komutanı Cooper, Hürmüz Boğazı üzerinden helikopterle uçuş gerçekleştirdi
Hassa’da trafik kazası: 3 yaralıHassa’da trafik kazası: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Riyad ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.