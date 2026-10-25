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Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasından acı haber: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz’ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasından acı haber: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Mustafa Fidan

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasından acı haber: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu 1

ACI HABER: ALBAY GÖKGÖZ ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."

AKIN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Albay Sayit Gökgöz'ün şehit haberinin ardından paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, başsağlığı temennisinde bulundu.

Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasından acı haber: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu 2

Bakan Gürlek, mesajında şunları söyledi;

"Ankara’da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz’e Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin."

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şehit Albay Ankara
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