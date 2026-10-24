Dünyaca ünlü futbolcunun eşinden çok konuşulacak açıklama! Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Theo Hernandez'in eşi, İtalyan influencer Zoe Cristofoli, Milano'da bir dükkan sahibinin soygun sırasında iş yerini sopayla korumaya çalıştığı görüntülere tepki göstererek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Yaşanan hırsızlık olayları üzerinden Suudi Arabistan’daki sert cezai uygulamaları savunan Cristofoli, Avrupa’daki güvenlik ve şiddet sorunlarını sert bir dille eleştirdi.

"BAŞKA SEÇENEK YOK"

Sosyal medya hesabından Milano'daki soygun görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zoe Cristofoli, Suudi Arabistan'daki ceza hukukuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'da hırsızlık yaparsan, ellerini keserler! Başta, 'Bu fazla mı?' diye düşündüm. Artık bu tür hayvanları sakinleştirmek için başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Mazeret yok, sadece ortadan kaldırılmalılar!"

"IRKÇI DEĞİLİM"

Sert çıkışının ardından kendisine yöneltilen tepkiler üzerine yeniden bir açıklama yapan İtalyan influencer, sözlerinin "ırkçı" olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde artan şiddet ve ayaklanma görüntülerinin sorgulanması gerektiğini belirten Cristofoli, şu savunmayı yaptı:

"Irkçı değilim ve asla da olmayacağım. Ancak İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde tanık olduğumuz şiddet görüntüleri ve ayaklanmalar karşısında, şunu sormaya cesaret etmeliyiz: Neden bu noktaya geldik? Ne yanlış gitti? Yıllar boyunca neyi hafife aldık? Neden bazı durumların yönetilmesi bu kadar zor hale geldi? Bu soruları sormak ırkçı olmak anlamına gelmez."

Açıklamasını şiddetin hiçbir koşulda meşrulaştırılamayacağını belirterek tamamlayan Cristofoli, "Bu, bir sorun daha da büyümeden onu anlamak istemek demektir çünkü bir sorunu görmezden gelmek, onun ortadan kalkmasını sağlamaz. Bugün durum böyle, yarın ne olacak? Şiddet asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.