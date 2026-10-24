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Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da mantar toplamak için gittikleri yayladan dönen 5 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza, Bayramören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için köye giden vatandaşları taşıyan Recep Yazıcı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Yamaçtaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı 1

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki araca güçlükle ulaşan ekipler, sürücü Recep Yazıcı ile yolculardan Ayşe Öztürk, Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı 2

Kazadan yaralı kurtulan H.E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı 3

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Çankırı
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