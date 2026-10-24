Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza, Bayramören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için köye giden vatandaşları taşıyan Recep Yazıcı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Yamaçtaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki araca güçlükle ulaşan ekipler, sürücü Recep Yazıcı ile yolculardan Ayşe Öztürk, Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan yaralı kurtulan H.E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır