Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hastanelerde gribal enfeksiyon vakaları artıyor. Son günlerde öksürük, halsizlik ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastalığın kolay kolay geçmediği ve süreçte hastaların ikinci bir hastalığa da yakalandığı bildiriliyor.

AİLEDE BİR KİŞİNİN HASTA OLMASI YETİYOR

ATV Haber'in haberine göre bir kişinin hasta olması hastalığın aileye yayılmasına neden oluyor. Kırgınlıkla başlıyor, öksürükle devam ediyor ama hastalık bir türlü bitmek bilmiyor. Kimi ateş, kimi mide bulantısıyla hastanenin yolunu tuttu.

"İNFLUENZA ŞUAN ATAKTA"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu "Koronavirüsle başladı, rinovirüs ile devam ediyor. İnfluenza şuan atakta, poliklinikler çok yoğun. Hapşırık, burun akıntısı ve hafif boğaz ağrısıyla başlıyor. Hasta olanlar çabuk toparlayamıyorlar. Hastalık uzun süre devam ediyor. İkincil enfeksiyonlar geliyor. Bronşitler geliyor, astım atakları geliyor." dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Akkoyunlu açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Balgam sarı-yeşil renkli çıkmaya başlıyorsa, bir haftadan daha uzun süren bir öksürük atağı varsa ve ateş de buna eşlik ediyorsa hastaneye gelmek gerekiyor. Korunmak için maske mesafe hijyen. Bu birincisi. Uykuya dikkat etmek gerekiyor. Metabolizmayı korumak için düzenli egzersiz öneriyoruz. Ayrıca beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. "