Fon soruşturmasında tutuklanan Serdar Turhan'ın İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

Türkiye'nin son haftalardaki en önemli gündem başlıklarından biri fon skandalı. Skandalın patlak vermesinin ardından başlatılan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Dün de soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanırken, ortaya çıkan yeni bir detay dikkat çekti.

İNGİLTERE'YE YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERİ ORTAYA ÇIKTI

Fon soruşturması kapsamında ilk tutuklanan isimler arasında yer alan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın İngiltere'ye de yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

10 TEMMUZ - 17 AĞUSTOS ARASINDA 5 AYRI İŞLEMDE 2,55 MİLYAR TL GÖNDERİLMİŞ

Sabah'ın haberine göre yapılan incelemelerde, 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'nin İngiltere'deki PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına gönderildiği tespit edildi.

AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE 'SERMAYE AKTARIMI' YAZILMIŞ

Bahsi geçen para transferlerinin açıklaması da göze çarptı. Açıklama bölümünde "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) ifadesinin kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Londra merkezli PSL Asset Management Limited ile bağlantılı PSL Capital Limited şirketi de incelemeye alındı. Her iki şirketin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu ve şirketlerin Londra'da aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlendi.

29 MİLYON STERLİN BULUNAN HESAPLAR DONDURULDU

Türk makamları İngiltere'deki yetkili makamlar ile temasa geçti ve durum bildirildi. Bildirimin ardından Barclays Bank PLC bünyesindeki iki şirket hesabına yönelik işlem gerçekleştirildi.

PSL Asset Management Limited hesabındaki 9 milyon sterlin ile PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin sterlin olmak üzere toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki tasarruf yetkilerinin kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca hesapta bulunan paraların üçüncü kişilere transfer edilmesi de engellendi.

PARALARIN İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Tespit edilen paranın Türkiye'ye iadesine yönelik süreç başlatıldığı da aktarıldı.

İSVİÇRE'YE YAPILAN PARA TRANSFERLERİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Pusulu'nın patronları Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın İsviçre üzerinden yürüttüğü şüpheli para trafiğinin toplamda 4 milyar 87 milyon TL (yaklaşık 46,8 milyon Sterlin / 53,9 milyon Euro) gibi devasa bir boyuta ulaştığı kayıtlara geçmişti.