Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta meydana gelen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayeti davasında karar duruşması görülmüştü. Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

ATAŞEHİR'DEKİ BİR MEKANDA ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi. SnobMagazin'in haberine göre, Kalaycıoğlu, Ataşehir'de bir mekanda davada tanık olan müzisyen Bertin Yıldız ile birlikte görüntülendi.

İkili, mekandan ayrı ayrı ayrıldı. Mekan çalışanları Bertin Yıldız'ı görüntülemek isteyen gazetecileri, engellemeye çalıştı.