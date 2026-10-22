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Uşak’ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Uşak’ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak’ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Kaza, Fatih Mahallesi Birinci Seda Sokak ile Üçüncü Menekşe Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.O. (51) idaresindeki 64 HO 1092 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile D.K. (40) yönetimindeki 64 LB 639 plakalı otomobil çarpıştı.

Uşak’ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 7 yaralı 1

UŞAK'TAKİ KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, midibüste yolcu olarak bulunan A.Ç. (3), C.Ç. (30) ve Y.Ç. (5) ile otomobilin sürücüsü D.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.F.K. (15), G.Ö. (30) ve E.K. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak kaza
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