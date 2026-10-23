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Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturmada, mevcut başkan Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve eski başkan Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mevcut başkan Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut belediye başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Ara yakalamalarla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı! 1

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden mevcut belediye başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı! 2


Önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Çukurova
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