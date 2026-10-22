Yeni Parti’nin İstanbul’daki ilk belediyesi Kadıköy oldu: Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

CHP'den ihracı istenen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı kararını verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşım yapan Kösedağı, 20 yıldır hizmet ettiği CHP'den ihraç isteminin ardından Yeni Parti saflarına katılma kararı aldığını açıkladı.
Kadıköy Beleidye Meclisi'ndeki 36 partilinin 30'unun oyuyla bu kararı aldıklarını belirten Kösedağı'nın Yeni Parti'ye katılma kararıyla birlikte ilk kez İstanbul'da bir belediye Yeni Parti'ye geçmiş oldu.
Paylaşımında Kösedağı şu ifadeleri kullandı;
"Değerli Kadıköylüler. Geçen ay 20 yıldır mensubu olduğum CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildim. Geçen bir aylık süre zarfında sahada vatandaşlardan aldığım dönüşler çok güzel oldu. Bu bir aylık süreç içerisinde karar verdim. Bundan sonra siyasi yolculuğuma Genel Başkanımız sayın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldığımı bilmenizi isterim. 36 meclis üyelimizin 30'uyla birlikte bu kararı aldık.
YENİ bir başlangıç… https://t.co/5Id3qAQojS— Mesut Kösedağı (@mesutkosedagi) October 22, 2026