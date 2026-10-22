Yeni Parti’nin İstanbul’daki ilk belediyesi Kadıköy oldu: Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

CHP'den ihracı istenen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı kararını verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşım yapan Kösedağı, 20 yıldır hizmet ettiği CHP'den ihraç isteminin ardından Yeni Parti saflarına katılma kararı aldığını açıkladı.

YENİ PARTİ’NİN İSTANBUL’DAKİ İLK BELEDİYESİ BELLİ OLDU

Kadıköy Beleidye Meclisi'ndeki 36 partilinin 30'unun oyuyla bu kararı aldıklarını belirten Kösedağı'nın Yeni Parti'ye katılma kararıyla birlikte ilk kez İstanbul'da bir belediye Yeni Parti'ye geçmiş oldu.

MESUT KÖSEDAĞI: "36 MECLİS ÜYELİMİZİN 30'UYLA BİRLİKTE BU KARARI ALDIK"

Paylaşımında Kösedağı şu ifadeleri kullandı;

"Değerli Kadıköylüler. Geçen ay 20 yıldır mensubu olduğum CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildim. Geçen bir aylık süre zarfında sahada vatandaşlardan aldığım dönüşler çok güzel oldu. Bu bir aylık süreç içerisinde karar verdim. Bundan sonra siyasi yolculuğuma Genel Başkanımız sayın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldığımı bilmenizi isterim. 36 meclis üyelimizin 30'uyla birlikte bu kararı aldık.