Sezar'ın sofrasından halka yasaklanan mantar!

Sonbahar yağışlarıyla birlikte doğada mantarların çoğalması, mantar toplamayı sevenleri ormanlık alanlara yöneltti. Ancak yenilebilir ve zehirli mantarların birbirinden ayırt edilmesinin güç olması, ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

ATV Haber'e konuşan Mikoloji Uzmanı Dr. Selime Semra Erol, mantar toplarken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Zehirli mantarlara dokunmanın tek başına zehirlenmeye neden olmadığını belirten Erol, zehirlenmenin mantarın tüketilmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Uzman olmayan kişilerin doğadan mantar toplamasının tehlikelerine dikkat çekildi.

KRALLARIN SOFRASINDAN EKSİK OLMAYAN MANTAR

Ormanda karşılaşılan mantar türlerinden biri de halk arasında Sezar mantarı olarak bilinen Amanita caesarea oldu.

İmparatorların yiyeceği olarak tanınan mantarın geçmişte oldukça değerli kabul edildiğini anlatan Erol, bu türün kraliyet ailesi tarafından çok sevildiğini ve soylu olmayan kişilerin mantarı yemesinin yasaklandığını aktardı.

HİNDİ KUYRUĞU MANTARI HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Doğada bulunan bazı mantarların geleneksel tıpta kullanıldığını belirten Dr. Selime Semra Erol, halk arasında hindi kuyruğu mantarı olarak bilinen türe de değindi.

Erol, söz konusu mantarın özellikle kadınlarda meme kanserine karşı koruyucu etkisine ilişkin akademik çalışmalar bulunduğunu ve binlerce yıldır Çin geleneksel tıbbında kullanıldığını söyledi.

Mantarın nasıl tüketildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erol, hindi kuyruğu mantarının kurutulup öğütüldükten sonra çay şeklinde hazırlandığını ifade etti.

ZEHİRLİ MANTAR NASIL ANLAŞILIR?

Doğadan toplanan mantarların zehirli olup olmadığının anlaşılmasında birden fazla özelliğin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mikoloji Uzmanı Dr. Selime Semra Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Bulduğumuz yer çok önemli, mantarın şekli çok önemli, dokusu çok önemli. Çevirdiğimizde gördüğümüz detaylar, işte bu içinin sarı olup olmaması, kabuğunun olup olmaması... Görmek lazım, koklamak lazım ve doğadan bir mantar topluyorsanız, emin değilseniz asla yemeyin."

MANTARLARI POŞETTE TOPLAMAYIN

Mantarların toplanması ve saklanması konusunda da uyarılarda bulunan Erol, plastik poşet yerine sepet kullanılmasını önerdi.

Toplanan mantarların en fazla bir gün saklanması gerektiğini belirten Erol, saklama sırasında hafif nemli müslin bezlerin kullanılabileceğini söyledi.

Ekolojik dengenin korunması açısından da sepet kullanımını tavsiye eden Erol, mantarların derin dondurucuya konulmaması gerektiğini ifade etti.

Uzmanların en önemli uyarısı ise doğadan toplanan ve türünden emin olunmayan mantarların kesinlikle tüketilmemesi oldu.