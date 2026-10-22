HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sezar'ın sofrasından halka yasaklanan mantar!

Yağışlı havanın etkisiyle birlikte ormanlarda mantar bereketi yaşanırken, Roma imparatorlarının sofralarında yer alan ve geçmişte halkın tüketmesinin yasaklandığı belirtilen Sezar mantarı dikkat çekti. Mikoloji Uzmanı Dr. Selime Semra Erol, doğada mantar toplarken yapılan hatalara dikkat çekerek zehirlenme riskine karşı önemli uyarılarda bulundu.

Sezar'ın sofrasından halka yasaklanan mantar!
Sariye Nur Dönmez

Sonbahar yağışlarıyla birlikte doğada mantarların çoğalması, mantar toplamayı sevenleri ormanlık alanlara yöneltti. Ancak yenilebilir ve zehirli mantarların birbirinden ayırt edilmesinin güç olması, ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

ATV Haber'e konuşan Mikoloji Uzmanı Dr. Selime Semra Erol, mantar toplarken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Zehirli mantarlara dokunmanın tek başına zehirlenmeye neden olmadığını belirten Erol, zehirlenmenin mantarın tüketilmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Uzman olmayan kişilerin doğadan mantar toplamasının tehlikelerine dikkat çekildi.

Sezar ın sofrasından halka yasaklanan mantar! 1

KRALLARIN SOFRASINDAN EKSİK OLMAYAN MANTAR

Ormanda karşılaşılan mantar türlerinden biri de halk arasında Sezar mantarı olarak bilinen Amanita caesarea oldu.

İmparatorların yiyeceği olarak tanınan mantarın geçmişte oldukça değerli kabul edildiğini anlatan Erol, bu türün kraliyet ailesi tarafından çok sevildiğini ve soylu olmayan kişilerin mantarı yemesinin yasaklandığını aktardı.

Sezar ın sofrasından halka yasaklanan mantar! 2

HİNDİ KUYRUĞU MANTARI HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Doğada bulunan bazı mantarların geleneksel tıpta kullanıldığını belirten Dr. Selime Semra Erol, halk arasında hindi kuyruğu mantarı olarak bilinen türe de değindi.

Erol, söz konusu mantarın özellikle kadınlarda meme kanserine karşı koruyucu etkisine ilişkin akademik çalışmalar bulunduğunu ve binlerce yıldır Çin geleneksel tıbbında kullanıldığını söyledi.

Mantarın nasıl tüketildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erol, hindi kuyruğu mantarının kurutulup öğütüldükten sonra çay şeklinde hazırlandığını ifade etti.

ZEHİRLİ MANTAR NASIL ANLAŞILIR?

Doğadan toplanan mantarların zehirli olup olmadığının anlaşılmasında birden fazla özelliğin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mikoloji Uzmanı Dr. Selime Semra Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Bulduğumuz yer çok önemli, mantarın şekli çok önemli, dokusu çok önemli. Çevirdiğimizde gördüğümüz detaylar, işte bu içinin sarı olup olmaması, kabuğunun olup olmaması... Görmek lazım, koklamak lazım ve doğadan bir mantar topluyorsanız, emin değilseniz asla yemeyin."

MANTARLARI POŞETTE TOPLAMAYIN

Mantarların toplanması ve saklanması konusunda da uyarılarda bulunan Erol, plastik poşet yerine sepet kullanılmasını önerdi.

Toplanan mantarların en fazla bir gün saklanması gerektiğini belirten Erol, saklama sırasında hafif nemli müslin bezlerin kullanılabileceğini söyledi.

Ekolojik dengenin korunması açısından da sepet kullanımını tavsiye eden Erol, mantarların derin dondurucuya konulmaması gerektiğini ifade etti.

Uzmanların en önemli uyarısı ise doğadan toplanan ve türünden emin olunmayan mantarların kesinlikle tüketilmemesi oldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladıKadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı
Uşak’ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 7 yaralıUşak’ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Anahtar Kelimeler:
mantar uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Parasından faiz gelince çıldırdı! "Milyonları keselerle alıp..."

Parasından faiz gelince çıldırdı! "Milyonları keselerle alıp..."

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.