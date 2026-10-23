Canlı bahiste 7 saniyelik büyük vurgun! 192 milyonluk para trafiği: Skor olduktan sonra oynayıp kazanmışlar

Spordata isimli firma ile bu firmanın çalışmış olduğu spor bahsi alanında faaliyet gösteren firmaları toplamda 12.000.000 TL zarara uğrattığı tespit edilmiş olup şüpheli şahsın 21.07.2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

192 MİLYON TL GİRİŞ-ÇIKIŞ TESPİT EDİLDİ

Burak Doğan'ın haberine göre, devam eden çalışmalar ışığında tutuklanan şahsın MASAK raporu incelendi. Hesaplarına toplamda 192.000.000 TL giriş-çıkış olduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı, konuyla bağlantılı ortak çalışmış olduğu 8 şüpheli şahıs daha tespit edildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı ve tüm şüpheliler gözaltına alındı.