Konuralp'e yeni müze için kritik imza: Yapım ihalesini Bakanlık yapacak

Düzce'nin tarihi ve kültürel mirası açısından önem taşıyan Yeni Konuralp Müzesi projesinde yeni bir adım atıldı. Düzce Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, müzenin yapım ihalesinin Bakanlık tarafından gerçekleştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Görüşmelerde Konuralp Antik Tiyatrosu'nun restorasyonuna ilişkin yeni kararlar da alındı.

YENİ MÜZE İÇİN BAKANLIKLA PROTOKOL İMZALANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve beraberindeki heyet, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Ziyarete Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Başkan Başdanışmanı ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Konuralp Müzesi Müdürü İhsan Arslan, mimar Cem Erözü ve belediye yetkilileri katıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım onayı verdiği Yeni Konuralp Müzesi ile Konuralp Antik Tiyatrosu Restorasyonu projeleri değerlendirildi.

YAPIM İHALESİNİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GERÇEKLEŞTİRECEK

Yeni Konuralp Müzesi'nin proje hazırlıkları ve yapım ihalesine ilişkin kurumlar arası iş birliği protokolle resmiyet kazandı.

Yapılan anlaşmaya göre, müzenin proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım ihalesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Böylece yeni müzenin hayata geçirilmesine yönelik süreçte Düzce Belediyesi ile Bakanlık arasındaki görev paylaşımına ilişkin önemli bir adım atılmış oldu.

KONURALP ANTİK TİYATROSU İÇİN DE KARAR ALINDI

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Konuralp Antik Tiyatrosu'nun restorasyonu oldu.

Tarihi yapının korunması ve restorasyon çalışmalarının yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde, restorasyon projesinin kapsamının genişletilmesi kararlaştırıldı.

Alınan karara göre, restorasyona ilişkin proje çalışmalarının tek etapta tamamlanması, uygulamanın ise etaplar halinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Bu düzenlemeyle proje hazırlıklarının bütüncül şekilde yürütülmesi, restorasyon uygulamalarının ise aşamalı olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

KONURALP'İN KÜLTÜREL MİRASI İÇİN İKİ ÖNEMLİ ADIM

Düzce'nin önemli tarihi değerlerinden Konuralp'te yapılması planlanan yeni müze ve antik tiyatronun restorasyonu, kentin kültür turizmi açısından öne çıkan yatırımları arasında yer alıyor.

İmzalanan protokolle yeni müzenin yapım ihalesine yönelik kurumlar arası iş birliği resmileşirken, antik tiyatro restorasyonunun proje ve uygulama aşamalarına ilişkin yol haritası da netleştirildi.

Yeni müzenin yapım ihalesinin proje hazırlıkları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.