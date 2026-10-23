PAYMIX 5 soruşturması! 23 şüpheliye gözaltı kararı

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, PAYMIX 5 soruşturması kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen 13 adet araç, 10 adet konut, 6 tarla/bahçeye el koydu ve 467 adet banka ve kripto para hesabına da bloke işlemi koydu.