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PAYMIX 5 soruşturması! 23 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYMIX 5 soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Soruşturma kapsamında 467 adet banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandı.

PAYMIX 5 soruşturması! 23 şüpheliye gözaltı kararı
Doğukan Akbayır

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, PAYMIX 5 soruşturması kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen 13 adet araç, 10 adet konut, 6 tarla/bahçeye el koydu ve 467 adet banka ve kripto para hesabına da bloke işlemi koydu.

PAYMIX 5 soruşturması! 23 şüpheliye gözaltı kararı 1

PAYMIX 5 soruşturması! 23 şüpheliye gözaltı kararı 2

PAYMIX 5 soruşturması! 23 şüpheliye gözaltı kararı 3

PAYMIX 5 soruşturması! 23 şüpheliye gözaltı kararı 4

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Anahtar Kelimeler:
kripto
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