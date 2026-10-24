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Meteoroloji saat verip uyardı: 6 bölgeye sağanak ve sis geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Gece ve sabah saatlerinde ise 6 bölgede sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı: 6 bölgeye sağanak ve sis geliyor!
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, yurdun birçok noktasında sağanak yağış görülecek. Batı Karadeniz başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde yağışların yerel olarak etkili olması beklenirken Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve bazı iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

SAĞANAK BEKLENEN İLLER BELLİ OLDU

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı: 6 bölgeye sağanak ve sis geliyor! 1

Ayrıca Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

6 BÖLGEDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis görülecek.

Meteoroloji saat verip uyardı: 6 bölgeye sağanak ve sis geliyor! 2

Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verip uyardı: 6 bölgeye sağanak ve sis geliyor! 3

Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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hava durumu
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