HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakırköy’de otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bakırköy’de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bakırköy’de otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle aynı yönde ilerleyen Kutay Altuğ Yalçın henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.

Bakırköy’de otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 1

BAKIRKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen 23 yaşındaki Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silahlı saldırıya uğrayan oto yıkamacı hayatını kaybettiSilahlı saldırıya uğrayan oto yıkamacı hayatını kaybetti
ABD'de seçim heyecanı: Trump oyunu Florida'da kullandıABD'de seçim heyecanı: Trump oyunu Florida'da kullandı

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.