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ABD Başkanı Trump, erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu eşi Melania Trump ile birlikte kullandı.

ABD Başkanı Trump, erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu kullandı

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ile gittiği Palm Beach'teki bir seçim merkezinde oy verdi.

ABD'DE KONGRE ARA SEÇİMLERİ YAPILIYOR

Trump, böylece erken oy kullanma işlemlerinin başladığı gün Florida'da bizzat sandığa giderek oyunu kullanmış oldu.

DONALD TRUMP EŞİYLE FLORİDA'DA OYUNU KULLANDI

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu ve herkesin şahsen seçim merkezlerine giderek oylarını kullanması gerektiğini ifade ediyordu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump abd
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