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Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan oto yıkamacı hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane’de oto yıkamacı dükkanı işleten Tolga Derebaşı (28), motosikletli 2 şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Derebaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan oto yıkamacı hayatını kaybetti

Olay, Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak’ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oto yıkamacı dükkanı işleten Tolga Derebaşı’na dükkanının önünde motosikletli 2 şahıs silahla ateş açtı.

Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan oto yıkamacı hayatını kaybetti 1

KAĞITHANE'DE OTO YIKAMACIYA SİLAHLI SALDIRI

Açılan ateş sonucu karnından ve bacağından 2’şer kurşunla yaralanan Derebaşı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan oto yıkamacı hayatını kaybetti 2

HAYATINI KAYBETTİ

Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Tolga Derebaşı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
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