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DSÖ öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor! Gebelikte şeker yüklemesi bilim dünyasında tartışma yarattı

Gebelik sırasında ortaya çıkabilen gebelik şekeri riskini erken dönemde saptamak için yapılan bir tarama ve tanı yöntemi olan hamilelikte şeker yüklemesi (glukoz tarama ve tolerans testi) bilim dünyasını ikiye böldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün güvenilir ve önemli olarak belirttiği hamilelikte şeker yüklemesine Prof. Dr. Canan Karatay kesin bir dille karşı çıkarak 'zehir' benzetmesini yaptı. İşte Karatay'ın o açıklaması...

DSÖ öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor! Gebelikte şeker yüklemesi bilim dünyasında tartışma yarattı
Mustafa Fidan

Anne adaylarının riskli doğumlar öncesi hem kendi sağlığı hem bebek sağlığı için tabi tutulduğu gebelikte şeker yüklemesi yöntemi sağlık uzmanları arasında tartışma konusuna döndü.

DSÖ öneriyor, Canan Karatay zehir diyor! Gebelikte şeker yüklemesi bilim dünyasında tartışma yarattı 1

'GEBELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİ' TARTIŞMA KONUSUNA DÖNDÜ

ABD'de zorunlu olan, birçok ülkede uzmanların önerdiği ve DSÖ'nün de güvenilir yöntem olarak işaret ettiği şeker yüklemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kalp ve İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Şeker yüklemesinin gebeler ve gebenin karnındaki bebek için zehirdir" dedi.

DSÖ 'GÜVENİLİR' DİYEREK ÖNERDİ, KARATAY 'ZEHİR' DEDİ!

ATV Haber'e konuşan Karatay, şunları söyledi;

"Çok büyük zehirdir. Şeker yüklemesinin gebeler ve gebenin karnındaki bebek için zehirdir. Yetişkin dozunu siz 650 gram bebeğe veriyorsunuz. Pankreasını da bağırsağını da bozuyor bebeğin.

DSÖ öneriyor, Canan Karatay zehir diyor! Gebelikte şeker yüklemesi bilim dünyasında tartışma yarattı 2

ANNE ADAYLARI KENDİ KAN TESTİNİ KENDİSİ YAPABİLİR"

Kan şekeri ve şeker hastalığı tehlikelidir. Bu gayet basit. Hamile anne ölçüm aleti alacak, açlık şekeri 100'ün altında olacak, tokluk şekeri 140'ın altında olacak. Bir şey yedikten 2 saat sonra kan şekeri yüksekse o yediğin şeyi yemeyeceksin, bu kadar basit. Kendi kan şekeri testinizi kendiniz yapabilirsiniz. "

DSÖ öneriyor, Canan Karatay zehir diyor! Gebelikte şeker yüklemesi bilim dünyasında tartışma yarattı 3

FARKLI GÖRÜŞLER DE VAR: "HERHANGİ BİR ZARARI YOK"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Aslı Alay ise hamilelikte şeker yüklemesi yöntemi için şu ifadeleri kullandı; "Şeker yüklemesi, zor doğumla doğum sırasında omuz takılamsında, bebeğinizin doğduktan sonra yoğun bakıma girme riskini arttırmaktadır.

Bu testin ne size ne de bebeğinize herhangi bir zararı yoktur"

DSÖ öneriyor, Canan Karatay zehir diyor! Gebelikte şeker yüklemesi bilim dünyasında tartışma yarattı 1

ABD'DE ZORUNLU UYGULAMA, BİRÇOK ÜLKEDE ÖNERİLEN YÖNTEM

ABD'de zorunlu olan uygulama birçok ülkede uzmanlar risk taşıyan anne adaylarına öneriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uygulama için güvenli ve önemli açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
şeker hastalığı hamilelik Canan Karatay
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