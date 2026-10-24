Beykoz'da kulübede başlayıp 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Çubuklu Mahallesi Sırat Çıkmazı Sokak’taki bir kulübede saat 19.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kulübenin bitişiğindeki 2 ve 3 katlı binalara, park halindeki otomobil ile minibüse sıçradı.

BEYKOZ'DA KORKUTAN YANGIN

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı otomobil ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır