HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beykoz'da kulübede başlayıp 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Beykoz’da kulübede başlayıp bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki otomobil ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da kulübede başlayıp 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Çubuklu Mahallesi Sırat Çıkmazı Sokak’taki bir kulübede saat 19.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kulübenin bitişiğindeki 2 ve 3 katlı binalara, park halindeki otomobil ile minibüse sıçradı.

Beykoz da kulübede başlayıp 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü 1

BEYKOZ'DA KORKUTAN YANGIN

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı otomobil ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Beykoz da kulübede başlayıp 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü 2

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 ölüNevşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Anahtar Kelimeler:
yangın Beykoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.