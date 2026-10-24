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Nevşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü

Nevşehir'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Rahmi Tekin (67) ile yanındaki Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti.

Nevşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nevşehir-Gülşehir karayolu Sulusaray Kavşağı'nda meydana geldi. Adnan E. (64) yönetimindeki 50 AE 570 plakalı çekici, 50 AE 255 dorse plakalı patates yüklü TIR'a, kavşakta dönüş yaptığı sırada Rahmi Tekin yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Nevşehir de TIR a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü 1

TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Rahmi Tekin ile araçta yolcu konumunda bulunan Neriman Tekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nevşehir de TIR a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü 2

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Nevşehir de TIR a arkadan çarpan otomobilde 2 ölü 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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